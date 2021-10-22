Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde meme kanserine dikkat çekildi

Ekim ayının ’Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı’ olması nedeniyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Hizmet İçi Eğitim Birimi tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Hastane bahçesinde etkinlik boyunca hastane çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına ’erken teşhis hayat kurtarır’ sloganıyla meme kanseri taramalarına yönelik bilgi verilerek farkındalık oluşturmak için pembe maske, pembe kurdele ve ilgili broşürler dağıtıldı. Meme kanserinin Türkiye için önemli bir halk sağlığı sorunu ve kadınlarda da en sık rastlanan kanser türü olduğunu belirten yetkililer, "Meme kanserini erken evrede yakalayabilmek için, kanser mortalitesini azalttığı düşünülen ve etkinliği kanıtlanmış tarama yöntemleri kullanılmaktadır. Bu nedenle kanser kontrolünün bir parçası olarak, meme kanserinde topluma yönelik tarama programların uygulanması gerekmektedir. Tarama yapılan ve anormal sonuç saptanan hastaların, ileri inceleme sonuçlarına göre, gerekli tedavileri yapılmalıdır. Her kadın 20 yaşından itibaren ayda bir olmak üzere ömür boyu kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır. 40-69 yaş grubundaki kadınlar yılda bir kez bir sağlık kurumunda meme muayenesi yaptırarak 2 yılda bir mamografi çekimi ile taramalarını sürdürmelidir. Ulusal toplum tabanlı meme kanseri taramaları Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM)tarafından ücretsiz olarak yapılmaktadır" ifadelerini kullanarak meme kanseri hakkında bilgilendirmelerde bulundular.