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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi personelinden kan bağışı

AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ PERSONELİ TÜRK KIZILAY’A KAN BAĞIŞINDA BULUNDU.

AYDIN 07.10.2020, 11:04
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Aydın Atatürk Devlet Hastanesi personelinden kan bağışı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi personeli Türk Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 8 bin 500’ün üzerinde kişinin hayatına kaybetmesine yol açan Korona virüs (Kovid-19) hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs nedeniyle azalan kan stoklarını arttırabilmek amacıyla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Türk Kızılay Aydın Şubesi iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi. Düzenlenen kan bağışı kampanyasına çok sayıda hastane personelinin yanı sıra vatandaşlar da destek verdi. Hastane bahçesine kurulan kan bağışı tırına gelen bağışçılar Kızılay personelleri tarafından gerekli tetkik ve muayeneleri yapıldıktan sonra kan bağışında bulundular.

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