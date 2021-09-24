banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Aziz Sancar'dan gençlere yurt dışı tavsiyesi
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Netflix'i hangi ülke hangi fiyata kullanıyor? Türkiye birinci sırada
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
Dolar rekor tazeledi; 8.83 TL
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi

Aydın ASKF Başkanı Kaplan, Başkan Günel ile görüştü

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hasip Arıkan, Aydın Futbol İl Temsilcisi Hakan Açıkgöz ile birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e nezaket ziyaretinde bulunarak amatör spor kulüplerine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

AYDIN 24.09.2021, 18:39
Aydın ASKF Başkanı Kaplan, Başkan Günel ile görüştü

Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hasip Arıkan, Aydın Futbol İl Temsilcisi Hakan Açıkgöz ile birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e nezaket ziyaretinde bulunarak amatör spor kulüplerine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan ve Aydın Futbol İl Temsilcisi Hakan Açıkgöz ile bir araya geldi. Belediye başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Kuşadası’ndaki spor kulüplerinin amatör branşlarda gösterdiği faaliyetler ele alnındı. Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e amatör sporculara verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Kuşadasıspor’un uzun bir aradan sonra tekrar profesyonel lige döndüğüne dikkat çeken Aydın ASKF Başkanı Hasip Arıkan, “Kuşadası gibi önemli bir turizm merkezinin 3. Lig’de mücadele eden bir takımının olması bizleri çok mutlu etti. Elde edilen başarıda emeği geçenleri tebrik ederim. Kuşadası, her zaman sporcu dostu bir kent oldu” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Öncelikle nazik ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkür ederim. Kuşadası Belediyesi olarak yetki ve imkanlarımız dahilinde kentimizdeki amatör ve profesyonel spor kulüplerine destek olmaya devam edeceğiz. Son olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kadınlar Voleybol Balkan Kupası’na ev sahipliği yaptık. İlerleyen zamanda kentimizde farklı spor organizasyonlarını görmeyi çok istiyoruz” diye konuştu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0