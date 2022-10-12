Aydın Arkeoloji Müzesi eski müdürüne ev hapsi verildi

Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Aydın Arkeoloji Müzesi eski Müdürü A.Y. hakkında Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında ev hapsi kararı verildi.

Geçtiğimiz Mart ayında, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 36 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 aydır yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y.’nin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Donatello’nun Davut heykelinin o dönemde yapılan replikası ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 36 şüpheliden ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aydın Arkeoloji Müzesi eski Müdürü A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ev hapsi verildi

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar kendilerine yönelten suçlamalar karşısında savunma yaptı. Gün boyu süren duruşma sonucunda dosyanın tek tutuklu sanığı olan Aydın Arkeoloji Müzesi eski müdürü A.Y. hakkında mahkeme heyeti ev hapsine karar verdi. Öte yandan operasyon çerçevesinde el konulan ve sahte rapor düzenlendiği ileri sürülen Donatello’nun Davut heykelinin de gerçek yada sahte olduğunun belirlenmesi için 3 kişilik heyet kurulması ve konu hakkında araştırma yapılmasına da karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.