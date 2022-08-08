Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Turan saha çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Karpuzlu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hizmetlerinden faydalanan vatandaşları ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın selamlarını iletti.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan saha çalışmalarını çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hizmetlerinden faydalanan vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. İl Müdürü Turan, Karpuzlu ilçesinde evde engelli bakım ve sosyal ekonomik destek hizmetlerini alan vatandaşları, koruyucu aile ve şehit yakını ile gazileri ziyaret etti. Vatandaşlarla evlerinde bir araya gelen Turan, sorun ve talepleri dinledi. Ziyaret ettiği vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın selamlarını da ileten Turan, “Aşk ile yürüdüğün yollar şevk ile hizmete dönüşüyor” ifadelerini kullandı.