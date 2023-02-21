Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü depremzedelere psikososyal destek sağlıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremin ardından Aydın’daki yurtlara yerleştirilen vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek sağlanıyor.

’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yapılan planlamalar çerçevesinde depremden sağ kurtulanlar bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Aydın’a getirilen Adıyamanlı depremzedeler, ilçelerdeki yurtlara, kamu kurumlarının misafirhanelerine ve çeşitli ikametlere yerleştirildi.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan depremzede aileleri ziyaret ederek ’geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Turan, "Depremden en fazla etkilenen şehirlerimizden birisi olan Hatay ve Adıyaman ilimize gelen çocuk, genç, yaşlı başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza Psikososyal Destek ekiplerimiz ile birebir ulaşıp bu yaraların sarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.