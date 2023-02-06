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Aydın AFAD’dan deprem bölgesine destek çağrısı
Aydın’da AFAD yetkilileri, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle destek çağrısında bulundu.
AYDIN 06.02.2023, 12:01
Aydın’da AFAD yetkilileri, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle destek çağrısında bulundu.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 kentin etkilendiği deprem bölgesine destek olmak amacıyla Aydın AFAD vatandaşlara destek çağrısında bulundu. Aydın AFAD’dan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız ve Aydın Valimizin talimatı üzerine ilimizden deprem bölgelerine katalitik soba gönderilmesi planlanmakta olup, katalitik soba yardımları ayni olarak Aydın AFAD Hizmet Binası’nda toplanacaktır" ifadelerine yer verildi.