Aydın Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan personele eğitim
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ TAAFINDAN ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONLARI VE KOMUTA KONTROL MERKEZİ'NDE GÖREV YAPAN PERSONELLERE YÖNELİK 'TEMEL EĞİTİM MODÜLÜ' DÜZENLENDİ.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve Komuta Kontrol Merkezi’nde görev yapan personellere yönelik ’temel eğitim modülü’ düzenlendi.
Eğitim de eğitmenler Uzm. Mehmet Yılmaz, Dr. Burak Görür, AABT. Zeynep Afacan, Dr. Nejat Erkul, AABT. Seher Yaman, AABT, Emre Serttaş, AABT. Ümmügül Esen, ATT. Kilay Fidan ve ATT. Fadime Kirlek tarafından; acil olgu yönetimi, haberleşme, triaj, olay yeri yönetimi, temel yaşam desteği, hava yolu yönetimi, solunum yetmezliğine yaklaşım, temel EKG, periarrest ritimlerin değerlendirilmesi, arrest yönetimi, travmalı hastaya yaklaşım konuları anlatıldı. Eğitimde simülasyon uygulamalarına yer verildi. Eğitime toplam 18 kişi katılırken, tüm katılımcılar pratik ve teorik değerlendirmelerde başarılı oldu.
|İmsak
|05:44
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:50
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
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|4
|4
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|4
|3
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|4
|2
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|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2