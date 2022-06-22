Aydın açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisinde 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın’da düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre saat 02.30’da Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durduruldu, içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı.