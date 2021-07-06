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Aydın açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen ve kendi imkanları ile karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AYDIN 06.07.2021, 09:35
Aydın açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen ve kendi imkanları ile karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dip Burun mevkiinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen ve kendi imkanları ile yüzerek kara üzerine çıkan 3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan 3 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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