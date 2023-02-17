Aydın, 19 bin 844 depremzedeyi misafir ediyor
Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın’da 19 bin 844 depremzedenin misafir edildiği açıklandı.
Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın’da 19 bin 844 depremzedenin misafir edildiği açıklandı.
Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “17 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ilimize 19 bin 844 depremzede vatandaşımız intikal etmiştir. Bu vatandaşlarımızdan 3 bin 259’u kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhanelerde konaklatılmaktadır. Misafirlerimizden 16 bin 585’i ise kendi imkanlarıyla ilimize yerleşmiştir. Afetzedelerimizden Efeler ilçemize 5 bin 342, Bozdoğan’a 104, Buharkent’e 194, Çine’ye 248, Didim’e 5 bin 812, Germencik’e 363, İncirliova’ya 409, Karacasu’ya 92, Karpuzlu ’ya 39, Koçarlı’ya 77, Köşk’e 22, Kuşadası’na 3 bin 036, Kuyucak’a 171, Nazilli’ye 1909, Söke’ye 1813, Sultanhisar’a 160, Yenipazar’a 53 vatandaşımız yerleşmiştir. Depremzede vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” denildi.