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Aydem Yenilenebilir Enerji, Çevresel-Sosyal-Yönetişim skoruyla yine Türkiye lideri

Aydem Yenilenebilir Enerji, bağımsız derecelendirme kuruluşu Moody’s/Vigeo Eiris tarafından yapılan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) performans sıralamasında, bu yıl da elektrik sektöründe Türkiye lideri olarak ’Gelişmekte Olan Pazarlar’ dünya sıralamasında da birinciliği elde etti.

AYDIN 02.11.2021, 15:16
Aydem Yenilenebilir Enerji, Çevresel-Sosyal-Yönetişim skoruyla yine Türkiye lideri

Aydem Yenilenebilir Enerji, bağımsız derecelendirme kuruluşu Moody’s/Vigeo Eiris tarafından yapılan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) performans sıralamasında, bu yıl da elektrik sektöründe Türkiye lideri olarak ’Gelişmekte Olan Pazarlar’ dünya sıralamasında da birinciliği elde etti.

Türkiye’nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s/Vigeo Eiris endeksinde elde ettiği 65 puanla ’A1 İleri Düzey’ derecesini alarak Türkiye’de sektör lideri olma başarısını tekrarladı. ’Hayat için enerji’ yaklaşımıyla sürdürülebilir ve sorumlu enerji üretimini odağına alan şirket, ’Gelişmekte Olan Pazarlar’ dünya sıralamasında yer alan 54 şirket arasında da birinci oldu.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) Türkiye’deki imzacıları arasında yer alan Aydem Yenilenebilir Enerji, bu yıl yapılan değerlendirmede 8 puanlık artış ile skorunu 65’e yükseltti ve global çapta yaklaşık 5 bin şirketin yer aldığı ESG performans değerlendirmesinde en yüksek skor olan ’A1 İleri Düzey’ derecesini almayı başardı.

“Performansımızla, dünya çapındaki şirketlerin yüzde 98’ini geride bıraktık”

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin küresel ölçekteki ESG başarısını değerlendiren Aydem Enerji CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, “Sürdürülebilirlik, operasyonel mükemmellik ve verimliliğe verdiğimiz önemle şirketimiz, elektrik sektöründe Türk şirketleri arasındaki birinciliğini tekrarlarken, uluslararası gelişmekte olan piyasalarda da sektöründeki 54 firma arasında birinci oldu. Şirketimiz, Moody’s / Vigeo Eiris’in dünya çapında yaklaşık 5 bin şirket arasında yaptığı derecelendirmede, şirketlerin yüzde 98’ini geride bıraktı. Bu önemli başarı, şirketimizin ulusal ve uluslararası piyasalarda alternatif finansman kaynaklarına daha uygun koşullarda erişimine önemli bir katkı sağlayacak” dedi.

Çevresel-Sosyal-Yönetişim (ESG) Skoru neden önemli?

ESG kriterleri; şirketlerin karbon ayak izini azaltmaya dönük somut adımlarından çalışanlara yönelik sağlık ve güvenlik politikalarına, tedarik zincirlerinin yönetiminden inovasyonu, sosyal sorumluluğu destekleyen güvene dayalı bir kurumsal kültür yaratmaya kadar geniş bir alanı kapsıyor. ESG performansıyla şirketlerin, kurumsal stratejilerinde, üretimlerinde, yatırımlarında ve politikalarında bu kriterleri ne kadar dikkate aldığı ve uyguladığı belirleniyor. Şirketlere fon sağlayan finans kuruluşları da, yatırım araştırması sürecinde ilgili şirketin ESG puanlarını göz önünde bulunduruyor.

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