Aydem ve Gediz elektrikten çiftçilere ödeme kolaylığı

Aydem Perakende ve Gediz Perakende ile özel bir banka arasında çiftçilere yönelik önemli bir iş birliğine imza atıldı. Bu iş birliği çerçevesinde çiftçiler, bir bankanın kartları ile Aydem Perakende ve Gediz Perakende Müşteri İlişkileri Merkezleri’nden yapacakları ödemelerde 3 ay vade ve 0 faiz avantajı elde ederek otomatik ödeme talimatı verebileceği ve faturalarını hasat dönemine erteleyebilecekleri belirtildi.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende ile Yapı Kredi arasında çiftçilere yönelik önemli bir iş birliği anlaşması yapıldı. Yapı Kredi’nin, çiftçilere özel sunduğu, tüm tarımsal girdi (mazot, gübre, tohum, zirai ilaç, fidan-fide vb.) alımlarında kullanılabilen Verimli Kart sayesinde, Aydem Perakende ve Gediz Perakende Müşteri İlişkileri Merkezleri’nden yapılacak elektrik faturası ödemeleri, çiftçilerin hasat dönemlerine kadar ötelenip taksitlendirilebileceği belirtildi. Ayrıca anlaşma çerçevesinde Yapı Kredi Verimli Kart sahipleri, fatura ödemelerini hasat dönemine erteleyip özel faiz oranlarından faydalanabileceği belirtildi. Yapılan iş birliğinin aynı zamanda otomatik tarımsal kurum ödemelerinde yüksek tüketimli elektrik faturası bulunan Aydem Perakende ve Gediz Perakende müşterileri için Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile de kolaylık sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada; Aydem Perakende ve Gediz Perakende müşterisi olan çiftçilerin, en yakın Yapı Kredi şubesine gidip Verimli Kart başvurusu yaparak bu fırsatlardan faydalanabileceği belirtildi.