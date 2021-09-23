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Aydem Perakende ve Gediz Perakende’de online abonelik dönemi başladı

Ege Bölgesi görevli elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak dijital çözümler sunmaya devam ediyor. 2021 yılında müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda süreçlerini dijitalleştirmeyi odağına alan şirketlerin hayata geçirdiği online abonelik hizmetiyle; mesken (ev) müşterileri, abonelik işlemlerini Müşteri İlişkileri Merkezi’ne gitmeden Aydem Perakende ve Gediz Perakende web sitelerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

AYDIN 23.09.2021, 10:41
Aydem Perakende ve Gediz Perakende’de online abonelik dönemi başladı

Ege Bölgesi görevli elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, müşterilerinin hayatlarını kolaylaştıracak dijital çözümler sunmaya devam ediyor. 2021 yılında müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda süreçlerini dijitalleştirmeyi odağına alan şirketlerin hayata geçirdiği online abonelik hizmetiyle; mesken (ev) müşterileri, abonelik işlemlerini Müşteri İlişkileri Merkezi’ne gitmeden Aydem Perakende ve Gediz Perakende web sitelerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende dijital dönüşüm süreçleri kapsamında, müşterilerine sunduğu güvenli online abonelik hizmetiyle Müşteri İlişkileri Merkezleri’ne gitmeden, zamandan tasarruf ederek işlemlerin yapılabilmesine imkan sağlıyor. Müşteriler, günün her saatinde bulundukları yerden yeni abonelik başlatma, abonelik sonlandırma, güncel güvence bedeli sorgulama ve iade alma işlemlerini, online işlem merkezinden yapabilecek.

"Online işlemler ile müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyoruz"

Dijital dönüşümün, temel stratejileri olduğuna değinen Aydem Perakende, Gediz Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz, “Hizmetlerimizi kurgularken müşteri deneyimini merkeze alıyor, her açıdan memnuniyeti yükseltmeye odaklanıyoruz. Online abonelik ile müşterilerimizin hızlı ve kolay şekilde, pek çok işlemi zaman ve mekandan bağımsız, bulundukları yerden yapabilmelerini sağlıyoruz. Fiziki işlemleri azaltıyor, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Elektrik aboneliği işlemlerinin dijitalleşmesinin kritik öneme sahip olduğunuz düşünüyoruz. Bu stratejimiz doğrultusunda mesken grubundaki müşterilerimiz artık aboneliklerini online olarak, web sitelerimiz üzerinden yapabilecek. Dijital dönüşüm sürecimiz, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yeni başlıklarla devam edecek” dedi.

Abonelik işlemleri, abonelik için başvurulan tüketim yerinin yeni bir binaya ait olması veya bir önceki abonenin aboneliğini sonlandırmış olması durumunda online işlem merkezinden tamamlanabilecek.

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