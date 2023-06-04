Ayakkabı hırsızını jandarma yakaladı

Aydın’ın Germencik ilçesinde bir şahsa air spor ayakkabı ve iki adet cep telefonu çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesi’nde bir şahsa ait 1 adet spor ayakkabı ve 2 adet cep telefonunun kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı. Çalınan telefonar ve ayakkabı sahibine teslim edildi.