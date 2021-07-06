banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
Ordu’da 7.7 milyarlık devlet yatırımı
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
Bitcoin’de denetimler artıyor!
Bitcoin’de denetimler artıyor!
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!

Ayağını silaj makinesine kaptırdı

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi’nde meydana gelen iş kazasında silaj makinesine ayağını kaptıran 42 yaşındaki Eyüp S. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AYDIN 06.07.2021, 20:00
Ayağını silaj makinesine kaptırdı

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi’nde meydana gelen iş kazasında silaj makinesine ayağını kaptıran 42 yaşındaki Eyüp S. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki Eyüp S. tarlada çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle silaj makinesine sağ bacağını kaptırdı. Can havliyle bağıran adamın yardımına çevredekiler koştu. Saniyeler içerisinde makineden kurtarılan Eyüp S.’ye olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri müdahale etti. Talihsiz adam, ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu