Avrupalı öğrenciler, Kuşadası’nda iklim değişikliğine dikkat çekti

Aydın’ın Kuşadası ilçesine Romanya, İsviçre ve Fransa’dan gelen öğrenciler, iklim değişikliğine dikkat çekti.

İncirliova Gençlik, Kültür, Sanat ve Gelişim Derneği’nin ortağı olduğu G-local başlıklı Erasmus projesinin üçüncü öğrenci eğitim ve öğretim toplantısı Kuşadası’nda gerçekleştirildi. İklim değişikliği ve çevre farkındalığı sağlamayı hedefleyen proje çerçevesinde Romanya , İsviçre ve Fransa’dan gelen öğrenci ve öğretmenler, dernek başkanı Nilüfer Dalkıran’la birlikte Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ni (EKODOSD) ziyaret etti. Bütün dünyada olduğu gibi, iklim değişikliği, kuraklık, su ve çevre sorunlarının özellikle eğitim camiasında gençlerin bu konularla ilgili farkındalıklarını artırmak ve deneyim paylaşımı yapmanın çok önemli olduğunu söyleyen Dalkıran, yürütülen çalışmalar dolayısıyla farkındalık oluşturan EKODOSD’a teşekkür etti.

Aydın’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin korunmasının yanı sıra biyoçeşitlilik bakımından zengin bölgelere de sahip çıkılması yönünde çalışmalar yürüten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ni ziyaret eden öğrenciler, derneğin çalışmaları ve bölge hakkında bilgi aldı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve dernek üyeleri tarafından karşılanan öğrencilere iklim değişikliği, bölgede yaşanan çevre sorunları ve çözümlerine yönelik yapılan çalışmalar, çevre kirliliğinin yaban hayatına olan etkileri, Kuşadası’nın denizel ve karasal biyolojik çeşitliliğinin görseller üzerinden bir sunumu yapıldı.

Avrupa’dan gelen öğrenciler ve öğretmenler, Türk öğrencilerle birlikte EKODOSD’un bahçesinde, çevre farkındalığı oluşturmak, aşırı tüketim alışkanlığından kurtulmak ve kullanılmış malzemelerin değerlendirilerek farklı kullanım eşyalarına dönüştürmek için bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Öğrenciler yapılan atölye çalışmasından çıkan sonuçları, Kuşadası’nda kent merkezinde halkın içinde farkındalık oluşturmak için sergileyecek.