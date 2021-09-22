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Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımının Fizyoterapisti ADÜ’den

Hafta sonunda 2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı 6-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan ve büyük gurur yaşatan Ampute Milli Takımı şampiyonluğuyla milyonları sevindirirken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bu gururu iki kere yaşadı.

AYDIN 22.09.2021, 10:32
Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takımının Fizyoterapisti ADÜ’den

Hafta sonunda 2021 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya’yı 6-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan ve büyük gurur yaşatan Ampute Milli Takımı şampiyonluğuyla milyonları sevindirirken Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bu gururu iki kere yaşadı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Günaydın’ın Fizyoterapistliğini yaptığı Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın finalinde İspanya’yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olurken, milyonları da şampiyonlukla sevindirdi. Yaşanılan milli sevincin çok büyük olduğunu ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Gaziler Günü gibi anlamlı bir günde gelen şampiyonluğun çok büyük vurur vesilesi olduğunu ifade ederek, “Tüm engelleri yıkarak, 6-0 gibi net bir skorla İspanya’yı yenip; üst üste 2. defa Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği olan Üniversitemiz Öğretim Üyesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Günaydın’ı da bu başarıya yaptığı katkılardan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

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