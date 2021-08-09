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Avrupa Birliği projesinin açılış toplantısı gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz tarafından yazılan, “Building a Learning Culture for the Digital World” isimli Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA226-KA227) projesinin açılış ve tanıtım toplantısı, Didim’de gerçekleşti.

AYDIN 09.08.2021, 14:43
Avrupa Birliği projesinin açılış toplantısı gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz tarafından yazılan, “Building a Learning Culture for the Digital World” isimli Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA226-KA227) projesinin açılış ve tanıtım toplantısı, Didim’de gerçekleşti.

ADÜ ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen projenin açılış toplantısına, Türkiye’den ADÜ ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, yurt dışından ise İtalya ve Fransa’dan gelen partner eğitim kurumları temsilcileri katıldı. Projenin Yunanistan partner kurumu ise toplantıya online olarak katkıda bulundu.
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