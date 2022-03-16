’Avaz Memleket Türklüleri’ Aydınlı gençlerle buluştu

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan vatan ve millet sevgisini konu edinen kahramanlık türkülerinin seslendirildiği ’Çınaraltı Gençlik Söyleşileri Avaz Memleket Türküleri’ programı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi Meandros Salonu’nda gerçekleşti.

ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Meandros Salonu’nda gerçekleştirilen programa ADÜ Rektörü Prof.Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, MHP İl Başkanı Haldun Haluk Alıcık, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Türk Halk Müziği’nin genç sanatçılarından Turgay Coşkun, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında üniversite eğitimi gören öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Program öncesi konuşma yapan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Amacımız gençlerimizin geleceğe hazırlanması, sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerle gençlerimizin gelişmesine katkıda bulunmak. Ülkemizin farklı yerlerinden gelen gençlerimizin bir arada yaşadığı yurtlarımızda çok farklı kültürlerin barış içinde yaşadığı bu güzel ortamlarda öğrencilerimizin morallerine moral katalım dedik. Tarihimizi, kültürümüzü yansıtan bir etkinliği gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Müziği Koro Şef Yardımcısı ve ses sanatçı Turgay Coşkun tarafından birbirinden güzel memleket ve kahramanlık türkülerini seslendirdi. Birbirinden anlamlı ve güzel türküleri seslendiren Coşkun’a salonu dolduran davetliler ve öğrenciler eşlik etti. Turgay Coşkun ile Avaz Memleket Türküleri programında salonu dolduran GSB Yurtları öğrencileri, ellerindeki Türk Bayrakları ile türkülere eşlik ederek, salonun adeta kırmızı beyaza bürünmesini sağladı. Dinleyicilerini coşturan sanatçı Turgay Coşkun, salonda renkli anlar yaşatarak türküleriyle adeta yöre yöre gezdirdi. Sanatçı Coşkun’a Kerimoğlu türküsünü söylerken efeler ve öğrenciler zeybek ile eşlik etti. Turgay Coşkun’un türkülerine eşlik eden dinleyiciler doyasıya eğlendi.

Programın sonunda Sanatçı Turgay Coşkun, “Kültürümüzü, özümüzü, türkülerimizi yeni nesillerimize aktarmak, kültürel dejenerasyona uğramamak adına planlanan böyle faydalı ve güzel bir etkinlik için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum.” dedi. Ardından Aydın ADÜ Rektörü Prof.Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Turgay Çoşkun’a GSB Yurtları’nda öğrencilerin el sanatları kursunda hazırladığı el işi ürünün hediye etti.

Çınaraltı Gençlik Söyleşileri Avaz Memleket Türküleri programı, öğrenciler ile birlikte toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.