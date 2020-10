Ateş savaşçıları bu sefer kan vermek için seferber oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, pandemi sebebiyle azalan kan bağışlarına katkıda bulunmak için örnek bir kan bağışı kampanyası başlattı.

Bugün Efeler ilçesindeki Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı’nda başlanan kan bağışı kampanyası yarından itibaren Aydın genelindeki tüm itfaiye birimlerinde yapılacak. İtfaiye personeline yönelik düzenlenen kan bağışı kampanyasında özel çadırda kendisi de kan veren İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Serdar Adanır, "Personelimiz kan vermenin can kurtarma anlamına geldiğinin bilincinde. Bizim işimiz de can kurtarmak. Bugün de arkadaşlarımız kampanyaya yoğun katılım gösterdi" ifadelerini kullandı.

Kampanyayla onlarca ünite kan toplanırken, Adanır kampanyanın Aydın’daki tüm itfaiye teşkilatına yönelik düzenlendiğinin altını çizdi. Adanır, "Biz İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak iki kez bunun gibi kampanya yapmıştık. Bu yıl yangınların sık çıkması sebebiyle biraz gecikti. İtfaiye teşkilatı, Aydın’da yaşayan vatandaşlarımızın zor zamanlarında el veren bir teşkilattır. Kızılay da özellikle afet zamanlarında insanlarımıza yardımcı olan bir kuruluş. Bizler de itfaiye teşkilatı olarak bugün Efeler’de, yarın Nazilli, sonraki gün de Söke itfaiye gruplarında bu kampanyayı devam ettireceğiz. Kızılay kurumuna bir katkı sunabiliyorsak, bundan gurur duyuyoruz. İnşallah bu organizasyonlar devam eder" şeklinde konuştu.

Türk Kızılay Aydın İl Başkanı Mesut Mezkit, “Özlem Başkan her türlü desteği veriyor”

Kızılay’ın, Aydın Büyükşehir Belediyesi’yle özellikle de İtfaiye Dairesi Başkanlığı’yla devamlı paydaş halinde, iç içe bir kurum olduğunun altını çizen Türk Kızılay Aydın İl Başkanı Mesut Mezkit, "Özellikle bu kan alımlarının biraz daha düştüğü bu zor günlerde İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın bu faaliyeti bizim için fevkalade değerli. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de kan bağışı faaliyetlerinin artmasını temenni ediyoruz. Çünkü kana her an ihtiyacımız var. Vatandaşlarımız bu salgın döneminde biraz çekiniyor, fakat bizler bununla ilgili gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Burada olduğu gibi kan alımı bütün sağlık şartları yerine getirilerek yapılıyor. Burada olduğu gibi itfaiyecilerimiz kan veriyorsa vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Çerçioğlu’nun Kızılay’a her durumda destek vermeye devam ettiğini ifade eden Mezkit, "Özlem Başkan, her hususta her zaman destek oluyor. Bundan sonra da bu işbirliğinin, desteklerinin devamını diliyoruz. Kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin örnek bir davranışa imza attığını belirten Başkan Çerçioğlu ise kan bağışında bulunan personeli tebrik etti.