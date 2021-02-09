banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Ruhsatsız ATM'ler mühürlendi
Ruhsatsız ATM'ler mühürlendi
Anayasa Mahkemesi'nden Mustafa Sarıgül'ü sevindirecek karar
Anayasa Mahkemesi'nden Mustafa Sarıgül'ü sevindirecek karar
Bir öğrencinin DHKPC ile ne işi olur?
Bir öğrencinin DHKPC ile ne işi olur?
CHP'li Belediye Başkanı'na Hazreti Muhammed'e hakaretten hapis cezası
CHP'li Belediye Başkanı'na Hazreti Muhammed'e hakaretten hapis cezası

ATB Başkanı Çondur, Bakan Pakdemirli’ye Ortak Akıl Toplantısı’nda sektörün taleplerini iletti

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin teşrif ettiği Aydın’da tarımın paydaşı olan oda, borsa ve yatırımcıların katılımıyla gerçekleşen Aydın Tarım ve Orman STK Ortak Akıl Toplantısı’na Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur iştirak etti.

AYDIN 09.02.2021, 13:56
4
ATB Başkanı Çondur, Bakan Pakdemirli’ye Ortak Akıl Toplantısı’nda sektörün taleplerini iletti

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin teşrif ettiği Aydın’da tarımın paydaşı olan oda, borsa ve yatırımcıların katılımıyla gerçekleşen Aydın Tarım ve Orman STK Ortak Akıl Toplantısı’na Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur iştirak etti.

Bir dizi ziyaret için Aydın’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek Aydın Tarım ve Orman STK Ortak Akıl Toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgili talep ve sorunların değerlendirildiği ortak akıl toplantısında tarım ve hayvancılıkta geleceğe yönelik bakanlık ve sektör arasında işbirliği geliştirilmesi adına atılması gereken adımlar, desteklemeler ve teşvik konusunda istişarelerde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sektör temsilcileri ile bir araya geldiği Aydın Tarım ve Orman STK Ortak Akıl Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Tarımsal hasıladaki artış, sürdürülebilir tarım, ihracat, yatırım ve projelere değinen Pakdemirli, “22,7 milyar dolar ihracatımızla dış ticaret fazlamız 5,5 milyar ve tarımsal ihracatımız yüzde 5 arttı. Dış ticaret fazlamız da yüzde 9 arttı” dedi.

Aydın’ın ürün karnesini değerlendirdi

Aydın’ın ürün potansiyeli yüksek önemli bir tarım bölgesi olduğunu belirten Pakdemirli, incir, zeytin ve kestanenin Türkiye genelinde ilk sırada, çilek, enginar, pamuk, turunç ve börülcede ise ikinci sırada yer aldığını ifade ederek Aydın’ın tarımsal ürün karnesinin fevkalade iyi olduğunu söyledi.

Bu zamana kadar yapılan yatırımların yapılacak olanların göstergesi olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, Aydın’a 18 milyar tarımsal destek yapıldığını, son 3 yılda 2,5 milyar tarımsal destek ve yatırım, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 136 proje, 70 milyon hibe ve 2095 kişiye istihdam sağladıklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, ”IPARD 9.başvuru çağrı döneminde toplam hibe miktarı 15 milyon TL olan 16 proje destek kapsamına alındı. 1 milyar 125 milyon lira bütçeli IPARD-2 10. başvuru çağrısı da devam ediyor. Ben buradan Aydın’ın bütün projelerini onaylamaya söz veriyorum. Tüm bu müjdelerimizin üreticilerimize yetiştiricilerimize Aydınlılarımıza hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.

ATB Başkanı Çondur, Pakdemirli’ye taleplerini iletti

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Tarım ve Orman STK Ortak Akıl Toplantısı’nda Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye sektörün taleplerini iletti. Çondur, “Aydın’a Zirai Karantina Müdürlüğü açılmalı” dedi

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye, Aydın iline zirai karantina müdürlüğü açılması talebinde bulundu. Bakanlığa bağlı zirai karantina müdürlüğünün İzmir’de bulunuyor olmasının ihracatçıları olumsuz etkilediğini, malı geri dönen ve tekrar işleme tabi tutulacak ürünlerin antrepo masraflarının da ihracatçıları zorladığını ifade eden Çondur, “Ülkemiz tarım ürünlerinin ihracatı büyük önem arz etmektedir. Kuru incir ihracatımızın yüzde 70’inin Aydın ilimizde yapılıyor oluşu göz önünde bulundurularak ilimize de zirai karantina müdürlüğü açılması talebimizdir. Bu talebimiz doğrultusunda Aydın’a da zirai karantina müdürlüğünün açılması, ürünün yerinde işlenmesine fayda sağlayacak olup bu durum ihracatçıya olumlu yansıyacaktır” dedi.

Çondur,”Lisanslı depoculuk teşvik ve destekler arttırılsın”

Ege Bölgesi’nin en önemli tarım ürünlerinden, beyaz altın olarak tanımlanan pamuğun Türk ekonomisi için önemini ifade eden Çondur, pamuk ürünü ile ilgili lisanslı depoculukta teşvik ve desteklerin artırılmasına yönelik taleplerini Bakan Pakdemirli’ye iletti.

Çondur, Bakan Pakdemirli’ye “Lisanslı depoların yaygınlaştırılması ve çırçır fabrikalarının da kooperatif ve üreticiler gibi lisanslı depoculuk desteklerinden yararlanabilecek şekilde yapısal değişikliklerinin gerçekleşmesi talebimizdir” dedi.

Aydın Tarım ve Orman Sivil Toplum Kurumları Ortak Akıl Toplantısı sonrası izlenimlerini paylaşan Çondur, “ Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin iştirak ettiği ortak akıl toplantısına katılım sağladık. Sektör paydaşlarının sorun ve taleplerini aktardığı bunun akabinde sektörün geleceğine yönelik önerilerin görüşüldüğü verimli bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Sayın Bakanımız nezdinde toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum ”dedi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye Aydın İnciri takdim etti.
Yorumlar (0)
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16