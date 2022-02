Atatürk’ün Söke’ye gelişinin 98. yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Söke ilçesini ziyaretinin 98’inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Kutlamalar, Atatürk’ün 9 Şubat 1924’de ilçeye gelişinde karşılandığı Söke-Kuşadası yolu üzerinde sembolik karşılama ile başladı. Bir grup tarafından Granta mevkiinden başlayan sembolik karşılama yürüyüşü, Söke’nin giriş noktası Abalaki Mevkiinde bulunan Cafer Efe Heykeli’ne kadar devam etti. Yürüyüş grubunu burada Söke Kaymakam Vekili Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel beraberinde protokol üyeleri ile birlikte karşıladı. Burada bir halk oyunu gösterisi ve yürüyüş grubunun Türk Bayrağını İlçe Kaymakam Vekili Sadettin Yücel’e teslim etmesinin ardından; tüm katılımcılar törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na kortej eşliğinde geçti.

Atatürk Anıtı’na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Söke Belediyesi çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması sonrasında Söke Cafer Efe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Bal şiir okudu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan yaptı.

Arıkan konuşmasında; “9 Şubat Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Sökemizi ilk onurlandırışı. Bu onurun 98. Yıl dönümünde yine aynı heyecan ve gururu yaşıyoruz. Atatürk 9 Şubat 1924 Cumartesi günü öğleden sonra 15.00 sıralarında Kuşadası üzerinden Söke’ye gelmiş; ilk olarak Granta mevkiinde karşılanmıştır. Otomobili ile Söke’ye giriş yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Abalaki Mevkiinde aracından inmiş, yürüyerek şehrimize girmiş, Jaletepe Okulu önünde halkı selamlamasının ardından Hükümet Konağı ve Belediyeyi ziyareti sonrasında Türk Ocağı’nın açılışını yapmıştır. Eşsiz bir komutan olmasının yanında eşsiz bir fikir ve devlet adamı da olan Gazi Mustafa Kemal; bu toprakların Cumhuriyet’in yılmaz savunucusu, devrimlerinin uygulayıcısı aydın insanların yer aldığı topraklar olduğunu elbette biliyordu. Bu anlamda Aydın ili ve ilçelerine özel bir önem verdiği de ortadadır. Bu nedenle 1937’de de Sökemizi ikinci kez ziyaret etmiştir. Atamızın Söke’ye gelişinin tarihsel öneminin yanında, bu onurlandırışın her yıl dönümünde Mustafa Kemal Atatürk’ü daha iyi anlamak ve anlatabilmek için de bir vesiledir. Gazi Mustafa Kemal’in gösterdiği hedefler, devrim ve ilkeleri günümüzde dahi, yönünden bir an bile sapmayan yol göstericimiz olmaya devam etmektedir. Sadece bilimin yolunu işaret eden Mustafa Kemal Atatürk; demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti yapılanmasıyla Cumhuriyet’i bizlere emanet emiştir. 9 Şubat 1924’te bundan 98 yıl önce, Söke’ye geldiğinde Türk Ocağı açılışında şeref defterine "Türk vatanını yükseltmek için lüzumlu gayreti göstermelerini Söke’nin kıymetli gençlerinden beklerim" cümlesini yazmıştır. Bizler de Sökeliler olarak her zaman bu hedefte yürümeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta tüm vatan kahramanlarını bir kez daha şükran ve minnetle anıyor; Atamızın Sökemize teşriflerinin 98. Yıl dönümünde, siz değerli Sökeli hemşerilerimizi selamlıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Hanife Bahçeci’nin şiir okumasının ardından tören Söke Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile son buldu.