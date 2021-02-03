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Atatürk’ün Aydın’a gelişi düzenlenen tören ile kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 90’ıncı yıldönümü düzenlen tören ile kutlandı.

AYDIN 03.02.2021, 16:22
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Atatürk’ün Aydın’a gelişi düzenlenen tören ile kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 90’ıncı yıldönümü düzenlen tören ile kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 90’ıncı yıldönümü dolayısıyla Aydın Valiliği önünde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanı Albay Feramis Duran Atatürk anıtına çelenk sundu. Bir öğrenci tarafından okunan şiirin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayten Can tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

“Atatürk Aydın ve ilçelerine 4 kez ziyarette bulunmuştur”

Atatürk’ün Aydın’a farklı tarihlerde 4 kez ziyarette bulunduğunu ifade eden Dr. Ayten Can, “Vatanını, milletini seven kahraman bir asker, ileri görüşlü bir devlet adamı, devrimci bir lider olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin kazanılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra halkın durumunu yerinde görmek, devrimlerin oluşturduğu etkileri görmek amacıyla yurt gezilerine çıktı. Türk’ün yurdu Anadolu’nun doğusundan batısına kuzeyinden güneyine 52 il merkezi ve ilçelerini ziyaret eden Atatürk, 1924, 1930, 1931 ve 1937 yıllarında Aydın ili ve ilçelerine de gelmiştir. Bugün burada toplanma sebebimiz olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 Şubat 1931 tarihinde Aydın ve Nazilli’ye yaptığı ziyaretlerdir. Bu tarihte özel treni ile Aydın’a gelen Gazi Paşa, incelemeler ve görüşmelerde bulunarak geceyi trende geçirmiştir. 4 Şubat 1931 tarihinde de Nazilli’ye gitmiştir. Atatürk’ün Aydın ve Nazilli’ye son ziyareti ise Ege manevralarını izlemek amacıyla geldiğinde olmuştur. 9 Ekim 1937’de Nazilli Basma Fabrikası’nın açılışı için gelen paşa yine büyük bir coşku ile karşılanmıştır” dedi.

Atatürk’ün sağlığa verdiği öneme değinen Dr. Can, “Nazilli Basma Fabrikası ülkede uygulanan sanayileşme hamlelerinin ilk örneklerindendir. Burası diğer kuruluşlarda olduğu gibi sadece bir fabrika olmayıp aynı zamanda bir kültür, eğitim ve sağlık merkezidir. Bütün devrimlerini çağdaş medeniyetler seviyesine hedef olarak gören Atatürk, bunun ancak sağlam ve sağlıklı bireyler ile başarılacağının farkındadır. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının ardından 2 Mayıs 1920 tarihinde 3 sayılı kanunla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nı kurmuştur. Bu bakanlığın kurulmasının nedeni sağlıksız, salgın hastalıklarla mücadele eden bir toplum ve askerlerle savaşa girilmesinin çok zor olduğu gerçeğini anlamış olmasıdır. Sağlıklı bireyler olmadan ne ibadet, ne ziraat, ne ticaret ne de milli mücadelenin olamayacağını kavrayan paşa için halk sağlığı bir devlet politikası olarak görülmektedir. Paşa bu görüşlerini farklı zamanlarda yaptığı konuşmalarda sarf ettiği sözler ile dile getirmiştir. Atatürk’e göre sağlam bir ülke, ancak sağlıklı bireyler ile oluşturulur. Yüz yıl önce ülkenin bağımsızlığı, ilerlemesi, zenginleşmesinin sağlıklı ve sağlam bireylerle olacağını kavramış ve bu doğrultuda çalışmalar yapmıştır. Bugün geldiğimiz noktada da Türk sağlık sistemi çok önemli yollar kat etmiştir. Özellikle son bir yıldır bütün dünyayı etkisi altına alan Korona virüs pandemisi Atatürk’ün Türkiye’de uygulamaya konması için çaba gösterdiği önleyici ve koruyucu sağlık sisteminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamımızı sağladı” diye konuştu.

Törene, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Garnizon Komutanı Albay Feramis Duran, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, daire amirleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
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