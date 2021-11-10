Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yılında Nazilli’de de anıldı. İstasyon Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenklerin sunulması ile başlayan anma töreni Kültür merkezindeki programla devam etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 83. ölüm yıldönümünde de düzenlenen törenlerle anıldı. Anma törenine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Menduh Yalvaç, kurum ve kuruluşların müdür ve idarecileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlk tören İstasyon Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenklerin sunulması ile başladı. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okunarak gönderdeki bayraklar yarıya indirildi. Çevredeki kurumlar ve konutlardaki onlarca insan saygı duruşunda bulunurken, PTT çalışanlarının motosikletleri önündeki selam duruşu büyük takdir topladı. Hayatın adeta 2 dakika durduğu ve hüzün dolu dakikaların yaşandığı çelenk sunma töreni Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezinde devam etti. Nahit Menteşe mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin organize ettiği törende ilk olarak şiir eşliğinde öğrenciler tarafından Atatürk Portesi oluşturuldu. İlçe genelinde düzenlenen günün anlam ve önemini anlatan ‘Atatürk’ konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Okul öğretmenlerinden Olgun Ergün, slayt eşliğinde Atatürk’ün kişiliğini anlattı. Törenler öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Atatürk’ konulu oratoryo ve fotoğraf çekimi ile son buldu.