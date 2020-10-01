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Atatürk Devlet Hastanesi’ne Nükleer Tıp ve Fiziksel Tıp uzmanı doktorları atandı

ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NE NÜKLEER TIP VE FİZİKSEL TIP UZMANI DOKTORLARI ATANDI

AYDIN 01.10.2020, 11:08
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Atatürk Devlet Hastanesi’ne Nükleer Tıp ve Fiziksel Tıp uzmanı doktorları atandı

Atatürk Devlet Hastanesi’ne atanan Nükleer Tıp Uzmanı ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon doktorları görevlerine başlayarak hasta kabulüne başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne atanan Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Elif Acar ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe İyiyapıcı Ünübol göreve başladı.

Atatürk Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Hastanemize yeni atanan Nükleer Tıp Uzm.Dr.Elif Acar Nükleer Tıp binasında, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzm.Dr.Ayşe İyiyapıcı Ünübol Poliklinik binası 1.katta hasta kabulüne başlamıştır” denildi.

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