Atatürk Devlet Hastanesi’nde diyabet hakkında bilgilendirmede bulunuldu

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde açılan stantta vatandaşlar diyabet hastalığı hakkında bilgilendirildi.

Atatürk Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Dünya Diyabet Günü 1991 yılından beri her sene dünyada 160’tan fazla ülkede ve 1 milyarın üzerinde insana ulaşan, dünyanın en büyük diyabet farkındalık kampanyasıdır. Bu yıl ki Uluslararası Diyabet Federasyonunun belirlediği ve tüm dünyada kullanılan 14 Kasım Diyabet Günü teması ‘Diyabet Bakımına Erişim’dir. Diyabetli bireyler durumlarını yönetmek ve komplikasyonlardan kaçınmak için sürekli bakım ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu amaçla ’İnsülinin keşfinin yüzüncü yılında’ diyabetli bireylere farkındalık oluşturmak adına eczacımız Şerife Özsu koordinatörlüğünde hastanemiz polikilinik girişine bilgilendirme standı açıldı. Etkinlik kapsamında diyabet hastalığına dikkat çekmek adına vatandaşlarımıza Tip 1 ve Tip 2 diyabet hakkında stant açılıp bilgilendirme eğitimi verildi ve broşür dağıtımının yanı sıra kan şekeri ölçümleri de yapılmıştır” denildi.