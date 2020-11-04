banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Rıza Bey Apartmanı'ndan son anda kurtuldular
Rıza Bey Apartmanı'ndan son anda kurtuldular
Babaanne ve 4 torunu son yolculuğuna uğurlandı
Babaanne ve 4 torunu son yolculuğuna uğurlandı
Kim kazanacak?
Kim kazanacak?
Vergi ve harçlara zam
Vergi ve harçlara zam

Atatürk Devlet Hastanesi İdari Binası Kapatıldı

ATATÜRK DEVLET HASTANESİ İDARİ BİNASI KAPATILDI

AYDIN 04.11.2020, 02:44
1
Atatürk Devlet Hastanesi İdari Binası Kapatıldı

Aydın’da bulunan Atatürk Devlet Hastanesi idari binasının kullanıma kapatıldığı açıklaması yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Atatürk Devlet Hastanesi idari binasının güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyurdu. Tedbir amaçlı olarak kapatıldığı açıklanan idari binanın 4 Kasım 2020 tarihinden itibaren hizmet veremeyeceği belirtildi. Hizmetlerin aksatılmayacağı ve Başhekimlik tarafından koordine edilen kısımlarda devam edileceği kamuoyuna duyuruldu.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3