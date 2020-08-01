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Atatürk Devlet Hastanesi bayramlaştı
ATATÜRK DEVLET HASTANESİ YÖNETİCİLERİ HASTANEDEKİ BİRİMLERİ TEK TEK DOLAŞARAK PERSONEL VE HASTALARLA BAYRAMLAŞTI.
AYDIN 01.08.2020, 16:55
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Atatürk Devlet Hastanesi yöneticileri hastanedeki birimleri tek tek dolaşarak personel ve hastalarla bayramlaştı.
Atatürk Devlet Hastanesi yöneticileri, Kurban Bayramı’nı hastanede geçiren hastaları ve nöbetçi personelleri unutmadı. Hastane yöneticileri tüm birimleri dolaşarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak sağlık personelleri ile bayramlaştı. Bayramı hastanede yatarak geçirmek zorunda kalan hastaları da unutmayan yöneticiler, hastaların bayramını kutlayarak acil şifalar diledi.
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