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Ata tohumlarından üretilen 3 milyon fide vatandaşlarla buluştu

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ‘ATA TOHUMLARI’ PROJESİN KAPSAMINDA ÜRETİLEN 3 MİLYON FİDEYİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURDU

Ata tohumlarından üretilen 3 milyon fide vatandaşlarla buluştu

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ‘ATA TOHUMLARI’ PROJESİN KAPSAMINDA ÜRETİLEN 3 MİLYON FİDEYİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURDU

22 Mayıs 2020 Cuma 14:14
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Ata tohumlarından üretilen 3 milyon fide vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesinin ‘Ata Tohumları’ projesin kapsamında üretilen 3 milyon fideyi vatandaşlarla buluşturdu.

Türkiye’nin gündemini korona virüs salgını işgal ederken güzel gelişmeler de yaşanıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesinin bir kuruluşu olan Halk Ege Et, ata tohumlarından elde edilen doğal sebzeleri marketlerinde satışa sundu. Aydınlıları ve İzmirlileri tadı özlenen lezzetlerle buluşturduklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımızın çocukluklarında tadına bakıp unutamadığı lezzetleri Halk Ege Et marketlerimizde onlarla tekrar buluşturuyoruz. Çocuklarımız ve torunlarımız da bu lezzetlerin tadına bakabilecek" dedi.

İlk şubesi 2015’te açıldı

İlk şubesi 2015 yılında açılan ve bugün 13 marketiyle Aydınlılara ve son dönemde açılan Buca şubesiyle de İzmirlilere hizmet vermeye başlayan Halk Ege Et, Aydın’ın yerel sebzelerine de reyonlarında yer vermeye başladı. Güvenilir, sağlıklı, kaliteli, ekonomik yerli eti tüketicilerle buluşturan Halk Ege Et marketlerinde kadın kooperatiflerinin ürünlerine de yer verilirken her yıl milyonlarca fide dağıtımı yapılan ata tohumlarından üretilen sebzeler de halkla buluşturuldu. Marketlerde Büyükşehir Belediyesinin seralarında yetiştirilen domates, biber ve patlıcan tüketicilerle buluşturuldu. Satışa sunulan ürünler ise Yenipazar tatlı biberi, Bozdoğan düğme domatesi ile Aydın karası patlıcanı oldu.

Özlenen lezzetler sofralarda

Sebzelerin tüketicilerle buluşmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesinin Ata Tohumları projesine 6 yıl önce başladığının altını çizdi. Aydın başta olmak üzere Türkiye geneline bu yıl ata tohumlarından elde edilen 3 milyon fidenin yanı sıra tohumların da dağıtıldığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, "İyice olgunlaşan projemizi tüketicilerimizin yararına bir sonraki aşamaya geçirerek sebze satışına da başladık. Artık vatandaşlarımız, özellikle de belli bir yaşın üzerindeki vatandaşlarımız, unutamadıkları bu lezzetleri Halk Ege Et marketlerimizde ulaşıyorlar; çocuklarına ve torunlarına bu lezzetleri tattırıyorlar" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesinin seralarındaki üretimin geleneksel tarım uygulamalarıyla yapıldığını vurgulayan Başkan Çerçioğlu, "Amacımız iyi tarımı uygulamak, daha lezzetli ve doğal ürünleri ortaya çıkarmak" ifadelerini kullandı.

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