ASKİ’nin alt yapı çalışmaları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin artan ihtiyaçlarına kalıcı ve modern hizmetler sunan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) içme suyu, yağmur suyu, içme suyu kaynak çalışması ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarına Nazilli, Efeler, İncirliova, Çine, Köşk, Kuyucak, Kuşadası ve Didim ilçelerinde devam ediyor.

ASKİ’den yeni içme ve yağmur suyu hatları

İçme suyu hatlarını yenileyen ve aynı zamanda yeni hatlar oluşturan ASKİ ekipleri; Kuşadası’nın Davutlar mahallesinde, Nazilli’nin Kavacık Mahallesi’nde, Didim’in Cumhuriyet ve Hisar mahalleleri ile Efeler’in Umurlu Mahallesi’nde içme suyu şebeke hattı yapımını sürdürüyor.

ASKİ ekipleri Çine’nin Ovacık Mahallesi’nde içme suyu kaynak çalışması yaparken, Efeler’in Karahayıt Mahallesi’nde de içme suyu sondaj çalışması gerçekleştiriyor.

Bir yandan da yağmur suyu çalışmalarına devam eden ASKİ, Efeler’in Kızılcaköy Mahallesi’nde, Köşk’ün Akçaköy Mahallesi’nde ve İncirliova’nın sanayi bölgesi olan İstiklal Mahallesi’nde yağmur suyu hattı yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kanalizasyon hat ağı büyüyor

Kentin kanalizasyon ağı da ASKİ yatırımlar ile birlikte büyüyor. Bu kapsamda Köşk’ün Çarşı Mahallesi Mahmut Şen Bulvarı’nda, Didim’in Hisar Mahallesi’nde ve Kuyucak’ın Başaran Mahallesi’nde kanalizasyon hattı yapım ve yenileme çalışmaları sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin planlı, hızlı ve etkin çalışmalardan memnun olan vatandaşlar, Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.