ASKİ’den Söke’ye 206 milyon TL’lik yatırım

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Aydın genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalar çerçevesinde Söke genelinde maliyeti 206 milyon TL’yi bulan hummalı bir çalışma yürütüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın genelinde vatandaşların hayat kalitesini arttıran çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Söke’nin Savuca, Yenidoğan ve Hisartepe Mahallelerinde kanalizasyon altyapı çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Atburgazı ve Tuzburgazı mahallelerinde de içme suyu altyapı çalışması gerçekleştiriliyor. Diğer taraftan Güllübahçe Mahallesi’nde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapılan yatırımların toplam maliyeti ise 206 milyon lirayı buluyor. Başkan Çerçioğlu, Aydın genelinde daha iyi bir altyapı için yatırımlara devam edileceğini ifade etti. Hizmet odaklı belediyecilikle planlı bir şekilde altyapı çalışmaları yapmayı sürdürdüklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu, il genelinde altyapı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünün altını çizdi.