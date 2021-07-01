ASKİ’den Davutlar-Güzalçamlı kanalizasyon hattına önemli yatırım

Aydın Büyükşehir Belediyesi turizm beldelerinin altyapılarını güçlendiriyor. Aydın’ın dört bir tarafında altyapı yatırımlarına devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kuşadası’nda bir büyük projeyi daha sürdürüyor.

ASKİ tarafından altyapısına şimdiye kadar 165 milyon liralık yatırım yapılan Kuşadası’nda Davutlar-Güzelçamlı Kanalizasyon Hattı’nın 2’nci etap çalışmaları Davutlar kesiminde tüm hızıyla sürüyor. Toplam 12 milyon liralık yatırım yapılacak olan hatta eylül ayında da Güzelçamlı Mahallesi’nde çalışmalara başlanacak. Toplamda 30 bin 585 metre kanalizasyon hattı yapılacak çalışmada 1.500’e yakın parsel bacası imalatı da yapılacak. Davutlar-Güzelçamlı Grup Kanalizasyonu kapsamında Davutlar Sevgi Plajı Söke Sahil Sitesi civarında devam eden kanalizasyon çalışmalarında ise sahil kısmında devreye alınmayan kanalizasyon hatları ile bağlantı sağlanarak kanalizasyonun Davutlar TM2 terfi merkezine getirilmesi sağlanacak. Toplam 65 milyon liralık yatırım yapılan hatta çalışmalarda sona yaklaşıldı. Aydın’ın sevilen tatil beldelerinden olan Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri yapılan çalışmalarla modern bir altyapıya kavuşmuş olacak.

"Kuşadası’na yatırımlarımız devam ediyor"

Aydın’ı, kaynakları verimli kullanarak modern bir altyapıya kavuşturmak için sürekli çalıştıklarının altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak. Özellikle turizmde gözbebeğimiz olan Kuşadası’nda yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Kuşadası’nın altyapısına yaptığımız yatırımlar 165 milyon liraya ulaştı. Kuşadası’nda içme suyundan kanalizasyona birçok yatırımımız tüm hızıyla sürüyor. Gayemiz gelecek kuşaklara modern bir altyapı bırakabilmek ve bunun için de yatırımlarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.