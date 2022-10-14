ASKİ, Koçarlı’nın Gaffarlar Mahallesi’nde su sevinci yaşattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), mahallelerde suyun sürekli akmasını sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. ASKİ ekipleri, Gaffarlar Mahallesi’ne yeni bir sondaj çalışması daha gerçekleştirdi. Su sevinci yaşanan mahallede, mahalleliler ASKİ’nin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

ASKİ’nin mahallede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi veren Gaffarlar Mahallesi Muhtarı Selim Tetik, mahalleye suyun getirilmesi için 600 metrelik bir çalışma yapıldığını belirtti. Mahallede daha önce de sondaj çalışması yapıldığını fakat bunun yeterli olmadığını hatırlatan muhtar Tetik, “Yeni sondaj için Özlem Çerçioğlu başkanımıza ve ASKİ’de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. ASKİ’nin çalışmalarından çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalledeki üreticilere verilen yem desteğine de değinen Tetik, “Yem desteklemesi vatandaşlarımızın işine çok yaradı. Destekleme pandemi sürecinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza büyük bir katkı oldu” dedi.

"Mahalleliler mutlu"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Özcan ise, “Vatandaş olarak ASKİ’den çok memnunuz. Bütün işleri aksatmadan yerine getiriyor” şeklinde konuştu.

"Yem desteklemesi dertlere derman oldu"

Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallesindeki üreticilere yapılan yem desteklemesine de değinen Özcan, “Yem desteklemesi müthiş bir hamle oldu. Pandemi dönemiydi, vatandaşlarımıza büyük bir katkı sağladı. Desteklemeden yararlanan vatandaşlarımızın hayvanları iki-üç ay bu yemle idare etti. Pandemiden çıktık, ama vatandaş gerçekten zor durumda. Yeniden destekleme yapılsa hayır demeyiz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyoruz, katkılarının devamını bekliyoruz” dedi.