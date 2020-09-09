ASKİ Karahayıt Mahallesi’nde sondaj çalışması yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi genel Müdürlüğü (ASKİ) Çine’nin Karahayıt Mahallesi’nin su ihtiyacını uzun yıllar karşılayacak sondaj çalışması yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) kentin birçok noktasında yeni su kaynakları oluşturmaya devam ediyor.

ASKİ ekipleri Çine Karahayıt Mahallesi’nde yaptığı çalışmalarla mahalle halkının büyük beğenisini topladı. Ekipler sondaj kuyusu ile hem kaliteli hem de uzun yıllar yetecek bir su sondajı ile mahallenin su ihtiyacına köklü bir çözüm sağlamış oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Erol Çelik, ASKİ’ye yaptıkları müracaat sonrasında çalışmaların hızlı bir şekilde yapılarak neticelendirildiğini belirterek “ASKİ ekipleri gelip yerinde inceleme yaptılar ve pompa aracını gönderdiler. Aynı gün suyumuzu kazdık, arıtmasını yaptılar ve yine aynı gün tahlil yapıldı, sonraki gün de suyumuzu bağladılar. Çok kısa sürede çalışmayı bitirdiler. Suyumuzun yanında asfaltımızda yapıldı. Büyükşehir’in tüm çalışmaları ile yanımızda olması bizleri sevindiriyor. Halkımız ve biz memnun oluyoruz. Bu su köyün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak.” dedi.

ASKİ ekipleri ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını da ifade eden Muhtar Çelik, “Gece 12’de olsa arayınca işimizi yapıyorlar. Biz bir adım atınca onlar bize iki adımla geliyorlar. Suyumuz açılınca herkes arası tek tek teşekkür etti. Halkımız memnun. Halk ister büyükşehir yapar. Özlem Çerçioğlu başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.