ASKİ, Karacasu Yazır’da gölet genişletme çalışmalarına başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri Aydın genelinde çalışmalarına devam ediyor.

Karacasu ilçesinin Yazır Mahallesi’ndeki sulama göletinde çalışma başlatan ekipler göletin kapasitesini artırıyor. Mahalle muhtarı Kazım Uysal yapılan çalışma için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Gölette yaklaşık yüz bin metreküplük bir genişletmenin yapılmasının planlandığını ifade eden mahalle muhtarı Uysal, “Arazilerimiz oldukça geniş. 2 bin dönüm araziyi sulamak için kullanacağız. Bu arazileri sulamak için damlama sulama sistemine geçmeyi istiyoruz. Yapılan çalışmalar için başta Başkan Çerçioğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.