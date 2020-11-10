ASKİ Genel Kurulu’nda tansiyon yükseldi

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin ardından gerçekleştirilen ASKİ Genel Kurulu’nda ASKİ’ye ait 168 gayrimenkulun Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi maddesiyle başlayan tartışma, kurulda tansiyonu artırdı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, başkanlığında gerçekleştirilen ASKİ Genel Kurul Toplantısında tansiyon yükseldi. ASKİ’ye ait bazı gayrimenkullerin Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi ile ilgili maddenin görüşüldüğü sırada AK Parti’li Meclis Üyesi Mustafa Arı, söz alarak taşınmazların devir işlemlerine itiraz etti. Gayrimenkullerin ilçe belediyelere devredilmesi gerektiğini ifade eden Arı; “ASKİ Genel Müdürlüğümüz yaptığı incelemede geçen 5-6 yıllık süre içerisinde kendisine Paylaştırma Komisyonu’ndan intikal eden bu gayrimenkullerin faaliyet alanında ihtiyaç duymadığı, amaca hizmet etmeyen, lazım olmayan gayrimenkuller ise o zaman hangi ilçe belediyesinden intikal etmişse o ilçe belediyesine iadesi icap eder. Bu konunun bu şekilde burada bir hukuk komisyonunda değerlendirilmeden incelenmeden oylanmasını ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu konunun hukuk komisyonunda incelenmesini eğer Büyükşehir’e devredilmesi gerekiyorsa devredilebilir. Daha önce bu şekilde oylanmış olan bir husustan dolayı 54 arkadaşımız soruşturma geçirdi. Öyle bir duruma düşmeyelim. Büyükşehir de bizim, ilçe belediyelerimiz de bizim” dedi.

“Sizi hakkaniyete davet ediyorum”

Meclis üyesi Arı’nın itirazı üzerine söz alarak konuşan CHP’li Meclis Üyesi Evrim Karakoz, İl Özel İdare döneminde yapılan devir işlemlerinde AK Parti’li Meclis Üyelerinin sessiz kaldığını hatırlatarak “Meclis üyemize bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum, ancak geçen dönem kendisi yine meclis üyesiydi. Büyükşehir olduktan sonra ve öncesinde komisyonlar toplandı. O dönemde biz bu konuyu çok dile getirdik. Aydın’ın malları Aydın’da kalsın diye biz kendilerinden ve mensubu oldukları partilerden de o dönemde destek bekledik. Örneğin İl Özel İdaresi kaldırıldı. İl Özel İdaresinin yerine Büyükşehir geçti ve oradan 800 civarında personel bize geçmişken, İl Özel İdaresi’nin hiçbir taşınmazı verilmedi. İl Özel İdaresinin çalışan durumda olan araçları yerine hurda araçlar bize verildi. Bize, Aydın genelinde sadece mezarlıklar ve su kuyuları verildi. Onun haricinde Aydın Büyükşehir Belediyesin’in hizmetine yarayacak 17 ilçede hiçbir taşınmaz verilmedi. Aynı şekilde jeotermal ile alakalı taleplerimiz oldu onlar da verilmedi. Yakınlardaki Çiftlik Jeotermal sahasının biz ihalesine bile sokulmadık. Dolayısıyla aynı duyarlılıkları orada da bekliyoruz. Burada ASKİ yolda olan taşınmazları Büyükşehir Belediyesi’ne devrediyor. Bunu Yunanistan Belediyesi’ne devretmiyor. Aynı kurum kendi arasında gereklilikten dolayı bunu devrediyor. Dolayısıyla siyaset yaparken siz geçmişi unutabilirsiniz ancak biz geçmişi unutmuyoruz. Sizi de hakkaniyete davet ediyorum” dedi.

CHP’li Karakoz’un konuşmasının ardından tartışma yaşanırken, bir anda tansiyon yükseldi. Yaşanan tartışmaların ardından gayrimenkullerin Büyükşehir Belediyesi’ne devri oy çokluğuyla kabul edildi.