ASKİ Efeler’deki 1. Sanayi Sitesi’nin yağmur suyu alt yapısını yeniliyor

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, kış mevsimi öncesi yağmur suyu deşarj hatları yapımına ağırlık verdi. Efeler’deki 1. Sanayi Sitesi’nin yağmur suyu altyapısını yenileyen ekipler, hattın kapasitesini yaklaşık üç kat artırdı. Sanayi esnafı yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Yaklaşık 40 yıldır sanayide esnaflık yapan bobinajcı Hüseyin Yıldırım, yapılan çalışmaları değerlendirirken "Ekipler yağmur suyunun hızlı deşarjı için yağmur suyu hattını yeniledi. Yoğun yağışlarda burada sıkıntımız oluyordu, ASKİ ekipleri bunu giderdi. Yeni döşenen hattın içerisinden birisi rahatlıkla geçebilir. Başkanımız bu işi çözümledi" ifadelerini kullandı.

Yoğun yağışlarda eğimden dolayı Cumartesi Pazarı’ndan itibaren yağan yağmurun sanayiye geldiğini ifade eden Yıldırım, sanayi esnafları olarak çalışmayı yakından takip ettiklerini belirtti. Yıldırım "Artık bu yağmur suları buraya gelmeden deşarj olacak. Sanayi esnafları olarak yaptığı hizmetlerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Sanayi esnaflarından Fatih Gün "Sağ olsunlar ASKİ ekipleri eski yağmur suyu hattını yenilediler. Eski hat yıllar önce yapılmıştı ve yeterli gelmiyordu. Yeni hat eski hattın 3-4 katı. İnşallah artık bir sıkıntı yaşamayacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Sanayide 20 yıldır esnaflık yapan Alaattin Ayaz "Artık yoğun yağışlarda bir sorun yaşamayacağız. Yaptığı hizmetlerden dolayı Özlem Başkan’a teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.