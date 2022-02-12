banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Dede ve halalara Yargıtay’dan müjde
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
Fitch Türkiye′nin kredi notu görünümünü düşürdü
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu
15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu

ASKİ çalışıyor, Aydın’ın altyapısı yenileniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmaları ile yenilemiş ve güçlü hatlar inşa ediyor. ASKİ bu kapsamda Aydın’ın her bir köşesinde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları oluşturuyor. ASKİ bu yatırımlarla altyapıda kalıcı hizmetler sunarak güçlü bir altyapı ağı kuruyor.

AYDIN 12.02.2022, 15:07
ASKİ çalışıyor, Aydın’ın altyapısı yenileniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmaları ile yenilemiş ve güçlü hatlar inşa ediyor. ASKİ bu kapsamda Aydın’ın her bir köşesinde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları oluşturuyor. ASKİ bu yatırımlarla altyapıda kalıcı hizmetler sunarak güçlü bir altyapı ağı kuruyor.

İçme ve yağmur suyu ağı yenilerek büyüyor

Hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla kentin altyapısını yenilemek için eş zamanlı olarak pek çok noktada içme suyu hatlarını yatırım gerçekleştiren ASKİ, hem mevcut hatları yeniliyor, hem de yeni hatlar oluşturuyor. ASKİ ekipleri bu kapsamda; Çine’nin Karakollar Mahallesi’nde, Didim’in Hisar Mahallesi 2822 sokakta, Kuyucak’ın Azizabat Mahallesi’nde iki farklı noktada, İncirliova’nın Köprüovası Mahallesi’nde ve Didim’in Efeler Mahallesi 1664 sokakta içme suyu şebeke hattı yapım çalışmalarını sürdürüyor. ASKİ ekipleri ayrıca Kuyucak’ın Başaran mahallesinde de içme suyu kaynak drenaj çalışması gerçekleştiriyor.

Planlı ve kurallı hizmetler bütünü doğrultusunda yağmur suyu hatlarını da yenileyen ASKİ ekipleri, bu kapsamda altyapı ağını genişleterek; Bozdoğan’ın Kılavuzlar Mahallesi’nde, Efeler’in Dalama Mahallesi 13 Sokak’ta, Karpuzlu’nun Ovapınar Mahallesi’nde, Karpuzlu’nun Şenköy Mahallesi’nde geniş çaplı borular ile yağmur suyu hattı yapım süreçlerine devam ediyor.

Kanalizasyon hatları yenileniyor

Kanalizasyon altyapı ağına yeni hatlar eklemek için de yatırımlarını sürdüren ASKİ ekipleri; İncirliova’nın Acarlar Mahallesi’nde, Efeler’in Mimar Sinan Mahallesi Sinan 1 Caddesi’nde, Kuşadası’nın Ege ve Davutlar mahallelerinde, Didim’in Altınkum Mahallesi 218 Sokak’ta ve Efeler’in Umurlu Mahallesi 2045 Sokak’ta kanalizasyon hattı yapım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

ASKİ’nin hızlı, etkin ve çözüm odaklı hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Yorumlar (0)
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Gençlerbirliği 23 29
10. Boluspor 21 28
11. Manisa Futbol Kulübü 22 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Menemen Belediyespor 22 26
15. Bursaspor 22 24
16. Kocaelispor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 24 60
2. Liverpool 23 51
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 24 40
5. Arsenal 22 39
6. M. United 23 39
7. Tottenham 21 36
8. Wolverhampton Wanderers 22 34
9. Brighton 22 30
10. Southampton 23 28
11. Aston Villa 22 27
12. Leicester City 21 26
13. Crystal Palace 23 25
14. Brentford 24 23
15. Leeds United 22 23
16. Everton 21 19
17. Newcastle 22 18
18. Norwich City 23 17
19. Watford 22 15
20. Burnley 20 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 23 34
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 23 27
14. Elche 24 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11