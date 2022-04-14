ASKİ Aydın’da yatırımlarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmaları ile gelecek yıllarında ihtiyacını karşılayacak büyük yatırımları, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun hizmet odaklı ve kalıcı çözümler üreten belediyecilik anlayışı ile hayata geçiriyor.

Didim’de 192 milyon lira bütçe ile gerçekleştirecek proje çerçevesinde Didim’in Akbük, Fevzipaşa ve Denizköy mahalleleri kanalizasyon ana kolektörü, Fevzipaşa ve Denizköy mahalleleri kanalizasyon şebeke projeleri, yükleme odaları, terfi merkezleri ve terfi hattı yapılacak. Dört terfi merkezi ve iki yükleme odası inşa edilecek olan bu projede; kanalizasyon şebeke hattı, terfi merkezi ve iletim hatları için toplam 54 bin metre uzunluğunda bir hat inşa edilecek.

Söke’de 118 milyon TL bütçeyle gerçekleştirilecek çalışmalarda kısmi kanalizasyon şebeke ve kollektör hattı, Savuca ve Yenidoğan mahalleleri kanalizasyon şebeke hatları ile Sazlı Mahallesi kanalizasyon terfi hattı, terfi merkezleri yapılacak. Üç terfi merkezi inşa edilecek proje; Sazlı, Savuca ve Yenidoğan mahallelerini kapsayan şebeke ve terfi hatları için 74 bin metre uzunluğunda bir hat oluşturulacak.

Söke’de ayrıca Güllübahçe’de 9.4 milyon TL yatırımla kanalizasyon hattı inşa çalışmaları yapılacak.

İncirliova-sandıklı arasında kanalizasyon, kollektör ve şebeke hattı ile yağmur suyu hattı ile dev bir projeye imza atacak olan ASKİ, maliyeti 198 milyon TL olacak çalışma içinde ihaleye çıkacak.