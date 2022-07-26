ASKİ Aydın’da çalışmalarını hızla sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin birçok noktasında içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yapımı gerçekleştirilerek altyapı ağını genişletiyor.

İçme suyu altyapı ağı güçleniyor

ASKİ ekiplerinin altyapı çalışmaları doğrultusunda; Didim’in Altınkum, Efeler ve Hisar mahallelerinde, Kuşadası’nın Davutlar Mahallesi’nde, Efeler’in Gölcük ve Efeler mahallelerinde içme suyu şebeke hatlarının çalışmaları yapılıyor.

ASKİ ayrıca içme suyu hatlarına yeni kaynaklar oluşturmak için Çine’de sondaj çalışmaları yaparken, Kuyucak’ın Horsunlu mahallesinde tarımsal sulama hattı yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor

Yatırımlarını birçok noktada sürdüren ASKİ, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının geliştirilmesi konusunda da çalışıyor. Didim ilçesi Hisar Mahallesi ve Kuşadası’nın Soğucak Mahallesi’nde kanalizasyon hattı yapım çalışması gerçekleştirilirken; Germencik’in Karaağaçlı Mahallesi ile Karpuzlu’nun Tekeler Mahallesi’nde yağmur suyu hattı yapım işleri hayata geçirildi.

Mahallelerinde gerçekleştirilen hızlı, etkin ve çözüm odaklı altyapı yatırımlardan duyduklarını memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.