ASKİ altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin altyapısını yenileyerek güçlendiren yatırımlarına yeni yılda da tüm hızıyla devam ediyor. ASKİ Genel Müdürlüğü bu kapsamda kentin dört bir yanında içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarındaki çalışmalarıyla altyapı ağını genişletiyor.

İçme ve yağmur suyu ağı yenilerek büyüyor

Vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz olarak içme suyuna ulaşması için dağ tepe demeden çalışmalarını sürdüren ASKİ ekipleri, çalışmalarıyla bir yandan mevcut hatları yenilerken bir yandan da yeni hatlar oluşturuyor. ASKİ ekipleri bu kapsamda yapılan planlı çalışma takvimi doğrultusunda; Didim’in Mersindere mahallesi 6852 sokakta, Bozdoğan’ın Yazıkent, Akçay, Koyuncular, Eymir mahallelerinde ve Nazilli’nin Gedik ile Kavacık mahallelerinde içme suyu şebeke hattı yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Yağmur sularını ayrıştırarak aşırı yağışlarda risk olmaktan çıkartan ASKİ ekipleri, yeni hatlar oluşturuyor. ASKİ bu amaç doğrultusunda altyapı ağını örmeyi sürdürerek Efeler ilçesi Çeştepe mahallesinde ve Karpuzlu’da geniş çaplı borular ile yağmur suyu hattı yapım süreçlerine devam ediyor.

Kanalizasyon hatları yenileniyor

Kanalizasyon altyapı ağını yenilemek için de yatırımlarını sürdüren ASKİ ekipleri; Didim’in Hisar mahallesinde, Kuşadası’nın Güzelçamlı mahallesinde, Davutlar mahallesi Anafartalar ve Meşelikuyu caddelerinde, Efeler ilçesinin Osman Yozgatlı ve Efeler mahallelerinde kanalizasyon hattı yapım ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

ASKİ’nin mahallelerinde gerçekleştirdiği hızlı, etkin ve çözüm odaklı hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.