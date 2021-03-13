ASKİ, Akbüklülere yatırımlarını anlattı

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Hakan Olkaç tarafından Didim Akbük’teki site yöneticileriyle bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın da katıldığı toplantıda ASKİ ile Büyükşehir Belediyesi’nin Didim genelinde ve Akbük’te yaptığı yatırımlarla ilgili site yöneticileri bilgilendirilirken, önümüzdeki süreçte yapılacak yatırımlar da anlatıldı.

Şu anda yaklaşık yüzde 95’i bitirilen 82 kilometrelik Akbük kanalizasyonuyla ilgili bilgilendirilen site yöneticileri yapılan yatırımlardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Site yöneticileri çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ederken, Olkaç Didim’de yatırımların devam edeceğini söyledi. Genel müdür Olkaç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Didim’de 115 milyon liralık yatırım yapıldığının altını çizerken 80 kilometre içme suyu, 6 kilometre yağmur suyu ve 129 kilometre de kanalizasyon hattı yapıldığını hatırlattı. Olkaç, Didim’de 38 sondaj çalışması yapıldığını da ifade etti.