banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
500 bin tablet dağıtılacak! Askıda tablete nasıl başvurulur?
500 bin tablet dağıtılacak! Askıda tablete nasıl başvurulur?
İki inek veterinerin kapısına dayandı; 'sonra gelin' denince gittiler
İki inek veterinerin kapısına dayandı; 'sonra gelin' denince gittiler
Fotoğraflarla 'Hayalet Şehir': Kapalı Maraş
Fotoğraflarla 'Hayalet Şehir': Kapalı Maraş
Netflix’in Cuties filmine bir dava da ABD’den
Netflix’in Cuties filmine bir dava da ABD’den

Askerlik şubesi önündeki şüpheli valiz paniğe neden oldu

KUŞADASI’NDA ASKERLİ ŞUBESİ ÖNÜNDE ŞÜPHELİ VALİZ PANİĞE NEDEN OLDU

AYDIN 07.10.2020, 15:12
4
Askerlik şubesi önündeki şüpheli valiz paniğe neden oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde şüpheli valiz paniğe neden oldu. Bomba imha ekiplerinin kontrollü şekilde açtığı valizden kıyafet ve kişisel bakım ürünleri çıktı.

Olay, Alacamescit Mahallesi Kahramanlar Caddesi’nde bulunan Askerlik Şubesi’nin önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp kutusunun yanında şüpheli bir valiz ihbarı alan ekipler harekete geçti. Bomba imha ekipleri şüpheli valizin olduğu bölgeyi şeritle kapatarak güvenlik çemberi oluşturdu. Bomba imha uzmanları tedbirli kıyafetle valizi kontrollü bir şekilde açtı. Açılan valizden kıyafet ve bakım ürünleri çıktı. Askerlik şubesinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, valizin sahibinin Kahramanlar Caddesi’nde bulunan bir otelde kalan müşterinin olduğu tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
27°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2020
İmsak 05:36
Güneş 07:00
Öğle 12:57
İkindi 16:09
Akşam 18:44
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2