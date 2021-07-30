"Aşk Dersleri" isimli oyun beğenildi

Usta tiyatro oyuncusu Füsun Demirel, yönetmenliğini ve oyunculuğunu üstlendiği ‘Aşk Dersleri’ isimli oyunla Kuşadalılarla buluştu. Mert Küçülmez’in Nobel ödüllü İtalyan yazar Dario Fo ve eşi Franco Rame’in eserinden uyarladığı oyun sanatseverlerin büyük beğenisini aldı.

Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle uzun süre tiyatrodan uzak kalan sanatseverleri muhteşem oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Usta oyuncu Füsun Demirel’in yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği ’Aşk Dersleri’ isimli oyuna tiyatro izleyicisi yoğun ilgi gösterdi. Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da ücretsiz olarak sahnelenen tek perdelik dram türü oyunu çok sayıda sanatseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülden Güllüdağ ve Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan izledi. Kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismara dikkat çekerek feodal toplumlardaki cinsiyet eşitsizliğini anlatan oyunda usta oyuncu Füsun Demirel ve Medine Çam’ın sergiledikleri performans ayakta alkışlandı.

Sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari, "Öncelikle değerli sanatçılarımıza bizlere bu güzel geceyi yaşattıkları için çok teşekkür ederim. Belediye Başkanımız Ömer Günel’in hepinize çok selamları var. Kuşadası Belediyesi olarak vatandaşlarımızı sanatın her dalıyla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.