banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ali Koç'un yönetim listesi belli oldu
Ali Koç'un yönetim listesi belli oldu
Zammın sorumlusu belediye değildir, hükümettir
Zammın sorumlusu belediye değildir, hükümettir
İş dünyası kısa çalışma ödeneği uzatılsın diyor
İş dünyası kısa çalışma ödeneği uzatılsın diyor
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’

Aşıya gelen gençler misafir edildi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Kovid-19 aşısı yaptırmaya gelen gençler Toplum Sağlığı Merkezi’nde misafir edilerek ağırlandı.

AYDIN 25.06.2021, 12:34
Aşıya gelen gençler misafir edildi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Kovid-19 aşısı yaptırmaya gelen gençler Toplum Sağlığı Merkezi’nde misafir edilerek ağırlandı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın bugün itibariyle 18 yaş üstüne Kovid-19 aşılamasının başlayacağını duyurmasının ardından Aydın’da gençler aşı olmak için sağlık kuruluşlarından randevu almaya başladı.

Karacasu İlçe Devlet Hastanesinin ikinci katında bulunan Karacasu Toplum Sağlığı Merkezi’nde 18 yaş üstü vatandaşlara Biontech aşısı randevusuz olarak yapılıyor. Biontech aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar hafta içi boyunca Karacasu Toplum Sağlığı Merkezine başvurabilecek.

Karacasu ilçesinde de aşı yaptırmak için hastaneye gelen gençleri Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Onur Doran makamında ağırladı. Aşı sırası gelip aşılarını olan ve arkadaşlarını da aşıya davet eden gençleri misafir eden Doran, gençlere duyarlı davranışlardan dolayı teşekkür etti.
banner486
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
banner493