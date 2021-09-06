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Aşırı hız ve dikkatsizlik felaket getirdi

Aydın yaklaşık 18 ay sonra trafikte en yoğun ve en sıkıntılı günlerden birini yaşadı. Sabah saatlerinde Aydın-Muğla karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında teneke yığınına dönen Fiat otomobilin içinde sıkışıp kalan sürücü ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

AYDIN 06.09.2021, 10:16
Aşırı hız ve dikkatsizlik felaket getirdi

Aydın yaklaşık 18 ay sonra trafikte en yoğun ve en sıkıntılı günlerden birini yaşadı. Sabah saatlerinde Aydın-Muğla karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında teneke yığınına dönen Fiat otomobilin içinde sıkışıp kalan sürücü ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kaza sabah saatlerinden Aydın Otogar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. yönetimindeki 48 AGU 519 plakalı otomobil kavşakta şehiriçi otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şehiriçi ylcu taşımacılığı yapan otobüs yoldan çıkarken hurdaya dönen Fiat otomobil ise metal yığınına döndüğü için sürücüsü içeride mahsur kaldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazanın kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği belirtildi.

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