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Aşılama çalışmalarında Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğine gitti

Aydın ilindeki aşılanma oranını daha da yükseltmek adına “Aydınlı gençler kolları sıvıyor!” sloganıyla yola çıkan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

AYDIN 03.11.2021, 16:48
Aşılama çalışmalarında Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğine gitti

Aydın ilindeki aşılanma oranını daha da yükseltmek adına “Aydınlı gençler kolları sıvıyor!” sloganıyla yola çıkan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından imzalanan protokol ile Aydın genelinde öğrenciler için Aşı Seferberliği başlatılırken, bu etkinliğin startı Efeler Adnan Menderes Anadolu Lisesinde verildi. Aşıların uygulanması için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından okullarda öncelikle, veli ve öğrencilere bilgilendirmeler yapıldı. Akabinde ise velilerin ve öğrencilerin onayı alınarak sorumluluk bilinci ile okullarda kurulan stantlarda aşılama çalışmaları başlatıldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ve Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz’ün katıldığı örnek proje ile aşı çalışmalarında sorumluluk alma sırasının artık Aydınlı öğrenci ve velilerinde olduğunun altı çizildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, okulların yüz yüze eğitime başladığı 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren Bakanlığın talimatları doğrultusunda tüm tedbirlerin alınarak en güvenli mekanların okullar olduğunu vurgulayıp bu tedbirlerin alınmasında emeği geçen tüm okul idarecisi ve öğretmenler ile yardımcı personellerine teşekkür etti.

Okumuş sözlerine daha sonra “ Aydınlı gençler kolları sıvıyor! sloganı ile başlattığımız bu çalışmada gönüllülük esasına bağlı olarak okullarımızda aşı olmak isteyen öğrencilerimizin veli onayları da alınarak Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından okullarımızda aşı stantları kurulmaya başlamıştır. Bu süreçte bizlere destek olan Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Hedefimiz okullarımızda yüz yüze eğitime kesintisiz şekilde devam etmektir” diyerek devam etti.

Gençlerdeki aşı sorumluluğunun artması pandeminin seyrini daha rahat atlatmamızı sağlayacağını ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Aşılanma pandemi de en güçlü silahımız ve Aydınlı gençler sorumluluğunun bilincinde. Yüksek aşılanma oranı ile ağır hasta sayısı, hastaneye yatış oranının azaldığı ve yoğun bakımda yatış yüzdesinin düştüğü kanıtlanmış bir gerçek. İlimizde de aşılanma oranları gayet iyi derecede. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren Aydınlı hemşerilerimize, gerçekleştirilen bu örnek çalışma ile destek olan Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve

Aydınlı öğrenciler ile ailelerine teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün liseli öğrenciler ile gerçekleştirdiği etkinlikler ve oyunlarla bir şenliğe dönüşen ve Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen organizasyon başarıyla tamamlandı. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, çalışmada emeği geçen Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencilerine, okul idaresine, öğretmenlerine ve öğrenci velilerine teşekkür etti.

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