Aşıklık geleneği ADÜ’de unutulmadı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), 26. ADÜFEST Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen Aşıklık Geleneği etkinliği, AİSYEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Genel Sekreter V. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan V. Faruk Uludağlı, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Caner Işık, Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sibel Ünalan Özdemir, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Can, Aydın Afrodisias Müze Müdürü Tenzile Uysal, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü Folklor Araştırmacısı Kenan Çiftçi’nin yaptığı etkinlikte, Aydın Aşıklar ve Ozanlar Dernek Başkanı Aşık Muhsin Yaralı ve İzmir Aşıklar ve Ozanlar Dernek Başkanı Ensar İpekoğlu sahne aldı. Aşıklık geleneğinin anlatıldığı etkinlikte, Divan, Atışma, Türkü, Lebdeğmez, Hikayeli Türkü, Taşlama ve Koçaklama örnekleri aşıklar tarafından okundu.