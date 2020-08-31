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Arslan’dan incir tüccarlarına ziyaret

ARSLAN’DAN İNCİR TÜCCARLARINA ZİYARET

AYDIN 31.08.2020, 16:53
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Arslan’dan incir tüccarlarına ziyaret

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, 2020 kuru incir sezonunun başlaması nedeniyle ilçede faaliyetlerini sürdüren incir tüccarlarına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Nazilli Ticaret Odası her yeni sezonda olduğu gibi incir sezonunun başladığı bu günlerde yeni sezonun hayırlı ve bereketli geçmesi dileği ile sektörde faaliyet gösteren üyelere ziyaretler gerçekleştirdi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ve Meclis Üyesi Birol Karadağlı tarafından yapılan işyeri ziyaretlerinde aynı zamanda incir işletmeciliğinde yaşanan sorunlar ile incir işletmelerinin beklentileriyle ilgili talepler alındı. Bölge için stratejik bir ürün olan incir veriminin ve kalitesinin mevsim şartlarına göre değişkenlik gösterdiğini belirten üyeler, incirin aşırı sıcaklardan etkilendiğini ve kalitenin düştüğünü ifade etti. İşletme Sahipleri, 2020 yılı için yüksek rekolte beklentisinin memnuniyet verici olmasına rağmen uluslararası piyasada hakkettikleri fiyattan satış yapamadıklarını belirttiler. Dünyanın en kaliteli incirinin bölgemizde yetişmesine rağmen uluslararası arenada yeteri kadar yer verilmemesi sonucu söz haklarının olmadığını, piyasanın ve fiyatın başkaları tarafından belirlendiğinin altını çizdiler. Yurt içinde ve yurtdışındaki bu lobinin önlenmesi, bölgemizdeki işletmelerin söz sahibi olması için İhracatçı Birliklerine ve Ticaret Borsalarına çok iş düştüğünü söylediler. Yurtiçi satışlarının artış eğiliminde olmasına rağmen yurtdışı pazarlarda hedefledikleri çizgiye henüz ulaşamadıklarını, incir ihracatının önemli bir kısmının bölge dışındaki ihracatçı firmalar tarafından yapıldığını, ihracat işleminin Nazilli’deki işletmeler tarafından yapılması gerektiğini ifade ederek bu konuda oda ve borsanın öncü olmasını ve özellikle ihracat konusunda destek beklediklerini ifade ettiler. Ayrıca Nazilli ve çevresinde faaliyet gösteren incir işletmeleri için Tarım İhtisas Organize Sanayi Alanının (OSB) veya İncir İşleme Sitesi yapılması hakkında yürütülen görüşmelerin bir an önce sonuca ulaşmasını talep ettiler.

Üyelerin şikayet ve beklentilerini dinleyen NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, “Nazilli Ticaret Odası’nın Sorunlar Dosyasında da yer alan İhtisas OSB kurulması yönündeki çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız sadece Nazilli için değil sorumluluk sahamızda bulunan diğer ilçelerde de sektör bazlı ihtisas OSB kurulmasıdır. İncir sektöründe faaliyet gösteren tüccarlarımızın bu yöndeki taleplerini TOBB ve bakanlıklar nezdinde birçok kez dile getirdik ve sonuç alıncaya kadar da dile getirmeye devam edeceğiz. Bölgemiz için stratejik öneme sahip incirin tanıtımı için yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda odamız standında yer vermekte veya stant kiralarına destek olmaktayız. 1980 yılında Türkiye’de 5500 hektar alanda incir üretimi yapılırken Fas’ta üretim yoktu. 2018 yılında Dünyada 301 bin hektar alanda incir üretilmekte olup, Türkiye alan bakımından yaklaşık 51 bin hektar ve yüzde 17’lik oran ile Fas’dan (yüzde 20) sonra 2. sırada yer almaktadır. Üretim alanı bizden fazla olan Fas’ın üretim hacminin düşük olduğu görülmektedir. Bunun yanısıra üretim miktarına göre bakıldığında 2018 yılında incir üretiminde Türkiye 306 bin ton ve yüzde 27 oran ile 1. sırada yer almaktadır. Türkiye’yi Mısır (yüzde 17), Fas (yüzde 11), Cezayir (yüzde 10) ve İran (yüzde 5) takip etmektedir. 2019 yılı dünya incir ihracat miktarı 155 bin ton, ihracat değeri ise 580 milyon dolar olup Türkiye’nin ihracat değeri 284 milyon dolardır. Bu ihracatın ise yüzde 60’ı bölgemizde üretilmektedir. Veriler gösteriyor ki incir üretiminde bölgemiz hem Türkiye hem Dünya genelinde birinci sıradadır. Bu değerimizi ekonomik olarak daha üst seviyelere taşımak için Nazilli Ticaret Odası olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bölgemiz için büyük önem arz eden incir sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ediyor, bol kazançlar diliyorum” dedi.

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